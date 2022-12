Evento aconteceu nesta segunda (12) - Divulgação

Publicado 12/12/2022 16:40

Na tarde desta segunda-feira (12), a prefeitura de Barra do Piraí promoveu o 10º Encontro da Tecnologia na Educação. Realizado no Auditório Professora Délia Favieri, localizado na sede da Secretaria de Educação, o evento teve o objetivo de apresentar os projetos tecnológicos desenvolvidos nas escolas da rede municipal. O Encontro de Tecnologia também contou com atividades como uma roda de conversa conduzida pela professora Priscilla Bento, dentre outras atividades.



“É uma imensa felicidade para mim estar como secretário desta pasta. A cada dia mais desejo contribuir com minha equipe para que possamos dar resultado para a população e consigamos ter uma educação de referência. Para que isso aconteça, a ajuda e o empenho de cada um dos funcionários da educação é fundamental, assim, será uma conquista de todos nós”, disse o secretário Interino de Educação, Wanderson Barbosa, na abertura do evento.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, falou sobre a importância do investimento em tecnologia dentro da educação e do avanço considerável que o município fez nesse quesito. “Sem dúvidas, nos dias atuais, a tecnologia está fortemente ligada à educação, por isso, nós buscamos incluir novos meios tecnológicos dentro das escolas, tais como os milhares de tablets que foram entregues aos estudantes da rede de ensino municipal no primeiro semestre do ano. Além disso, na nossa gestão entregamos 26 escolas totalmente reformadas e padronizadas, sendo que em cada uma delas, construímos um laboratório de informática. Ao todo, buscamos oferecer o melhor para que cada estudante possa ter uma educação eficiente e atual, por conta disso, não mediremos esforços para que nos próximos anos as iniciativas voltadas ao assunto possam continuar”, disse Esteves.