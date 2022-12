Anúncio foi feito em evento da MRS - Divulgação

Anúncio foi feito em evento da MRSDivulgação

Publicado 10/12/2022 15:14

Na quinta-feira (08), o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, anunciou um novo pacote de obras para mobilidade urbana, em parceria com a MRS. A informação do investimento no valor de R$ 250 milhões foi dada no “Espaço Aberto da MRS”, evento de prestação de contas da empresa realizado na Casa de Cultura Rosemar Muniz Pimentel, na antiga Estação Ferroviária, no Centro. O projeto de obras inclui a construção de pontes, viadutos e vias, com objetivo de melhorar o fluxo do trânsito no município.

“Talvez esse seja um dos dias mais importantes de Barra do Piraí, afinal, são R$ 250 milhões em obras e serão mais de 3,5 mil empregos diretos e indiretos. Sem dúvidas, esse foi um dos maiores planos de mobilidade urbana dos últimos 130 anos. Nós estamos preparando a cidade para o futuro e buscando melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Por isso, sou muito grato à MRS, à Secretaria de Obras e ao Governo Federal por estarem trabalhando para que esse projeto se torne realidade”, disse o prefeito.

Diante do processo de renovação da concessão da MRS até 2056, a prefeitura decidiu manter a parceria que, segundo ela, "já trouxe muitos ganhos para Barra do Piraí" desde 2018, como a construção da ponte do Senai, muro de vedação do Ipiranga, revitalização e pintura de 5 mil metros de muros ao longo do município, ações de educação ambiental e segurança, revitalização de 1,5 mil metros de faixa de domínio em Santana da Barra, drenagem e construção de área de lazer no Cantão e o restauro da Estação Ferroviária.



As obras anunciadas contam com uma ponte que irá transpor o rio Piraí paralela à linha férrea ligando a rua Gabriel Vilela Sobrinho com a avenida Oswaldo Cruz, ambas no Centro. Essa ponte possibilitará que os veículos possam transitar nas duas margens do rio facilitando o acesso a várias localidades tais como a Rodovia RJ-145; uma nova estrada, também paralela à linha férrea, e que irá ligar o Parque São Joaquim ao bairro São Luís; além disso, ainda serão construídos um viaduto e mais uma ponte, que juntos irão oferecer mais uma ligação entre os bairros do município, e um caminho para a rodovia Lúcio Meira (BR 393), sem que haja a necessidade de que as pessoas passem pelo Centro. A ponte passará por cima do rio Paraíba do Sul e irá conectar a Vila Suíça ao Matadouro, já o viaduto irá atravessar a linha férrea – ainda passando por ao lado da Exposição – e que interligará a Francisco Téles à rua Newton Prado.



“As pontes, por se tratarem de obras que passarão por cima de rios, serão regulamentadas pelo Inea (Instituto Nacional do Ambiente), que é um órgão que tem a chancela e a capacidade de licenciar projetos referentes ao corpo hídrico”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Francisco Leite. O secretário de Obras Públicas, Wlader Dantas, explicou como o projeto começará a ser desenvolvido e a expectativa do sucesso desse novo planejamento de mobilidade Urbana: “Esses trabalhos terão início no Centro da cidade e depois irão se expandir até os limites do município. É sempre importante lembrar que, primeiramente, nós precisamos desafogar o trânsito do Centro, principalmente nos horários de pico, para que os cidadãos possam se locomover com mais facilidade. Por conta disso, essa nossa grande parceria desenvolveu tal plano que permanecerá pelos próximos 50 anos”.