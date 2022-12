Palestras foram realizadas ao longo de três dias - Divulgação

Palestras foram realizadas ao longo de três diasDivulgação

Publicado 14/12/2022 15:32

A Secretaria Municipal de Educação de Barra do Piraí, através do Conselho Municipal, participou do XXXI Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Educação entre os dias 16 e 19 de novembro. O XXXI Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Educação teve como focos reflexões dos 30 anos da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), o impacto da pandemia na área da educação infantil e a importância da formação dos conselheiros municipais de Educação, entre outros assuntos. Já nos dias 30 de novembro e 5 e 7 de dezembro, a equipe de conselheiras de Barra realizou uma série de palestras e repasses educativos para os funcionários da Secretaria.



As palestras começaram no dia 30 de novembro, de forma remota, com a temática "Formação dos Conselheiros Municipais", em parceria com o educador Milton Herrera da UNCME/SP, a participação dos conselheiros municipais de Barra do Piraí, dos conselheiros do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação (Fundeb), do presidente do Fundeb, entre outras equipes e autoridades. Nos dias 5 e 7 de dezembro, foram realizadas palestras presenciais no auditório da própria Secretaria Municipal de Educação, com trocas de saberes sobre o novo Fundeb e a Educação Infantil, com a participação do Departamento de Educação Infantil de Barra do Piraí.

“Aprender e transmitir novos conhecimentos ou ensinamentos são fundamentais em qualquer área. As palestras feitas comprovam o compromisso do governo na constante busca pelo aperfeiçoamento e pela capacitação dos funcionários. Com isso, todas as equipes estarão aptas a entregar o melhor serviço possível para a população barrense”, disse o prefeito de Barra, Mario Esteves. “As palestras realizadas são fundamentais para o contínuo desenvolvimento da Secretaria de Educação. Nossos profissionais, após o Encontro Nacional, voltaram e transmitiram informações importantes que com certeza irão acrescentar ainda mais nos serviços feitos pela secretaria”, pontuou o secretário interino de Educação, Wanderson Barbosa Lemos.