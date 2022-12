88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 15/12/2022 14:58

Ontem (14), um jovem foi preso e três adolescentes foram apreendidos portando notas falsas em Barra do Piraí. Os agentes da 88ª DP de Barra, em parceria com a Polícia Federal, localizaram os suspeitos no centro da cidade e no Morro do Gama.

Segundo as investigações, os acusados pretendiam introduzir cédulas falsas de R$ 100 no comércio da cidade nos próximos dias. O homem de 21 anos foi autuado por crime de moeda falsa e pode pegar uma pena de até 12 anos de reclusão.