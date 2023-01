Publicado 09/01/2023 07:01

Por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, a prefeitura de Barra do Piraí anunciou que vai iniciar as avaliações seletivas para o ingresso de jovens a partir dos 17 anos na equipe masculina de futsal da cidade. As seletivas, que começam hoje (09) e terminam em 28 de fevereiro, serão realizadas às segundas, terças e quintas, sempre às 20h30, no Ginásio Municipal Jacyr Abbud, no Matadouro. “Praticar esportes é algo mágico e que muda vidas. Por isso, essa é uma oportunidade fantástica para os habitantes do município. Essas práticas esportivas valorizam a união e a humanidade, despertando o que há de melhor em cada um: alegria, companheirismo e vários outros aspectos. Além disso, devemos sempre lembrar que é uma grande honra representar o município dentro de competições. Dito isso, afirmo que os selecionados para o nosso time de futsal serão abraçados e acolhidos por nós torcedores”, disse o prefeito Mario Esteves.

A prefeitura ressalta que em virtude das restrições de algumas competições, só podem participar moradores de Barra do Piraí ou pessoas com registros documentais vinculados ao município. As inscrições devem ser realizadas no próprio Ginásio, de segunda a sexta, entre 9h e 17h. Os interessados precisam apresentar comprovante de residência e documento de identidade. “Quando nós assumimos a Secretaria de Esporte e Lazer, firmamos um compromisso com a população que foi fomentar a prática de esporte em nossa cidade. Essa seletiva faz parte desse objetivo que desejamos lograr êxito. Ademais, quero ressaltar que esse time de futsal tem total apoio da secretaria. Tenho convicção que, juntos, podemos fazer muito mais e que esse ano de 2023 será de conquistas para o Esporte de Barra do Piraí”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Juliano Barbosa