Os Microempreendedores Individuais de Barra do Piraí ja podem se cadastrar e oferecer serviços de pequenos reparos e manutenções para a prefeitura - Foto: Divulgação

Os Microempreendedores Individuais de Barra do Piraí ja podem se cadastrar e oferecer serviços de pequenos reparos e manutenções para a prefeituraFoto: Divulgação

Publicado 27/11/2025 14:31

Barra do Piraí - Dando mais um importante passo para a geração de empregos, economia circulante e desenvolvimento econômico do município, a Prefeitura de Barra do Piraí lançou oficialmente, nesta quinta-feira (27), o Programa Contrata+Barra do Piraí, uma plataforma vinculada ao Governo Federal que oferece oportunidades de negócios entre Microempreendedores Individuais (MEIs) do município e a prefeitura de maneira simples, legal e desburocratizada.

O projeto é originário do “Contrata+Brasil”, que chegou ao município por meio de uma articulação da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, da Controladoria-Geral e do SEBRAE.

Portanto, nessa primeira fase do programa, a prefeitura poderá contratar Microempreendedores Individuais (MEIs) para realizar pequenos reparos e manutenções. Conforme o projeto for avançando, novos tipos de ofício serão liberados.

No lançamento do Contrata+Barra do Piraí, o consultor do SEBRAE, André Netto, explicou todo o processo aos microempreendedores e servidores presentes. Desde o processo de contratação até as propostas de serviço. Para isso, ele fez uma apresentação detalhada, elencando todos os pontos necessários e pertinentes para a adesão, cumprimento e sucesso dos negócios.

Julia Almeida, analista de negócios do Sebrae, destacou a mentalidade que permeia o fomento e o apoio aos microempreendedores.

"Acreditamos que o desenvolvimento econômico passa diretamente pelos pequenos negócios, e o Contrata+Brasil é um trampolim para que a administração pública e MEIs possam se conectar e se fortalecer em prol desse desenvolvimento", disse.

As oportunidades estarão diretamente na plataforma, que estará vinculada ao gov.br do microempreendedor. Lá, o poder público poderá lançar oportunidades de serviços, nas quais os MEIs poderão fazer propostas de até R$ 12.545,11, que serão integralmente analisadas pela prefeitura, levando em consideração diversos fatores, como histórico do fornecedor na plataforma, prazos, requisitos técnicos específicos da contratação e mais.

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento, Tadeu Oliveira, relembrou o recorde da abertura de empresas em 2025.

"A Prefeitura está focada no apoio aos empreendedores e microempreendedores do município. Graças a um trabalho integrado entre os setores do poder público e instituições parceiras, batemos o recorde na abertura de novas empresas. Hoje, temos a felicidade de lançar o Contrata+Brasil em Barra do Piraí, um programa que, certamente, oferecerá diversas oportunidades para as microempresas", disse Tadeu.

No evento, a prefeitura lançou a primeira demanda no portal. Agora, apenas espera pelos candidatos. A prefeita Katia Miki falou sobre a importância dessa conquista e agradeceu o incessante trabalho de todos os envolvidos.

"Barra do Piraí está vivendo um novo momento na geração de empregos, abertura de empresas, empreendedorismo e desenvolvimento econômico. E a chegada do Contrata+Barra do Piraí reforça isso. Não posso deixar de agradecer a todo o corpo técnico da prefeitura e ao Sebrae, que desde a primeira conversa colocaram todo o seu foco na adesão do programa. E, com muita alegria, já anexamos nossa primeira demanda. Fiquem de olho na plataforma, colocaremos muitas outras propostas que, além de desenvolver seus negócios, irão apoiar a economia circulante da cidade. Oficialmente, lançamos o Contrata+Barra do Piraí", declarou Katia.

Também estiveram presentes no lançamento o vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida; o controlador-geral do município, Bernard Botelho; as secretárias de Assistência Social, Marina Tinoco, de Obras Públicas, Maria Ilma de Andrade, e de Fazenda, Viviany Taranto; os secretários de Comunicação Social, Hugo Marques, de Serviços Públicos, Roger Machado, e outras autoridades.

Para participar da Plataforma Contrata+Brasil, o MEI precisa seguir os seguintes passos:

Passo 1: Criar uma conta no Gov.br, caso você ainda não possua.

Passo 2: Acesse o site Contrata+Brasil e realize o cadastro como fornecedor.

Passo 3: Escolha as categorias de serviços que deseja oferecer.

Passo 4: Mantenha a documentação atualizada no SICAF para garantir a contratação.

Passo 5: Acompanhar as oportunidades publicadas e enviar propostas.

Critérios de Avaliação e Prosseguimento da Contratação

1- Menor preço é o seletivo principal, mas a administração pode considerar outros fatores, como:

2- Histórico do fornecedor na plataforma (avaliações de contratações anteriores).

3- Prazos e condições de execução do serviço.

4- Atendimento aos requisitos técnicos específicos da contratação.

5- Ao selecionar um fornecedor, a contratação irá para aprovação pela autoridade competente do órgão ou entidade.

6- Após a aprovação, a Prefeitura fará contato com o MEI para realização da contratação do serviço.