Imunizante está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, além do Centro de Saúde da MulherFoto: Divulgação

Publicado 17/12/2025 12:52

Barra do Piraí - Mesmo sendo de suma importância para garantir o bem-estar de recém-nascidos, a vacina contra bronquiolite encontra resistência por parte de algumas gestantes, muitas vezes motivadas por fake news. Diante disso, a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça que o imunizante é seguro e eficaz, estando disponível para gestantes com mais de 28 semanas de gestação em todas as unidades de saúde do município, além do Centro de Saúde da Mulher, destinado às gestantes de alto risco. A aplicação das doses acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

A diretora da Vigilância em Saúde de Barra do Piraí, Carolina Sousa, explicou como a vacina atua, bem como sua importância para os recém-nascidos.

“Trata-se de uma vacina de imunização passiva. Isso significa que, ao ser aplicada na gestante, o organismo dela produz anticorpos que atravessam a placenta e são transferidos para o feto. Dessa forma, o bebê já nasce protegido. Essa proteção é fundamental, pois garante que, durante os primeiros seis meses de vida, a criança esteja protegida contra formas graves da bronquiolite, doença causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório (VSR)”, apontou.

O VSR é o principal responsável por internações em unidades de terapia intensiva e uma das maiores causas de morte em bebês. Por isso, a vacinação é considerada extremamente importante, à medida que reduz significativamente o risco de agravamento da doença e ajuda a prevenir desfechos graves, incluindo óbitos, causados pela infecção.

A Prefeitura pretende iniciar um mutirão de vacinação contra a bronquiolite. A ação será realizada quando a segunda remessa do imunizante for enviada ao município pela Secretaria Estadual de Saúde.

O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, reforçou que a vacina é completamente segura e eficaz, sendo fundamental para a saúde da mãe e do bebê.

“A vacina é segura, eficaz e garante proteção imediata ao bebê desde o nascimento e nos primeiros meses de vida, período em que o sistema imunológico ainda é imaturo. Por isso, a vacinação é fundamental para a saúde da mãe e do bebê. Nossas Unidades Básicas de Saúde estão à sua disposição, gestante, tanto para a aplicação do imunizante quanto para tranquilizá-la e esclarecer eventuais dúvidas. Nunca se esqueçam de que: Vacinas Salvam Vidas!”, finalizou Cristiano.