Saúde de Barra do Piraí combate fake news e reforça importância da vacinação contra bronquiolite
Imunizante está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, além do Centro de Saúde da Mulher, essencial para a proteção de gestantes e recém-nascidos
RJ para Todos realiza última edição do ano em Barra do Piraí nesta quarta-feira (17)
Ação acontece na Praça Nilo Peçanha e oferece emissão de documentos, serviços do Detran e oportunidades de emprego
Katia Miki reorganiza serviços de coleta de lixo que passa a funcionar com seis rotas
Reorganização busca garantir a eficácia do serviço e, consequentemente, a qualidade de vida do barrense
Barra do Piraí recebe a Feira do Produtor do Vale do Café
Evento reúne produtores, atrações culturais e inaugura Centro de Vivências da SETUR-RJ
CAPSI de Barra do Piraí promove ensaio fotográfico de Natal com usuários
Ação faz parte do projeto "Retratos que Cuidam", que busca reforçar vínculos familiares, acolhimento e memória afetiva por meio da fotografia
Barra do Piraí reforça protagonismo feminino com exposição de artesãs e Workshop Empoderadas
Programação especial da Semana da Mulher antecede a inauguração da Casa da Mulher, novo espaço de acolhimento, proteção e desenvolvimento para as barrenses
