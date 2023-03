Ação preventiva será através de palestras em escolas da rede municipal e no Centro Pop, além de oficinas - Paulo Dimas/CCS PMBM

Ação preventiva será através de palestras em escolas da rede municipal e no Centro Pop, além de oficinasPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 28/02/2023 19:59

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), lançou nesta terça-feira (28), o “Projeto Acreditar: Vida Sem Drogas”. A apresentação foi realizada no Parque Municipal de Saudade, no bairro Saudade, com o secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, representantes da pasta, Instituto Acreditar e a sociedade civil.

O projeto é uma parceria da SMASDH com o Instituto Acreditar e tem como objetivo principal a conscientização de crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos de idade, sobre o risco de se envolverem com substâncias químicas.

A ação preventiva será realizada através de palestras em escolas da rede municipal, para as crianças e adolescentes, e no Centro Pop, para os usuários e a sociedade civil como um todo. Em seguida, haverá um trabalho com oficinas profissionalizantes de mídias sociais, fotografia e corte de cabelo, tanto para as escolas quanto para alguns usuários do Centro Pop.

A coordenadora pedagógica do Instituto Acreditar ressaltou que o projeto não vai atender somente aqueles que forem às palestras, mas a sociedade em geral.

“Nós estamos empenhados neste trabalho e vamos conscientizar as pessoas não só sobre o uso de substâncias químicas, mas também sobre o tratamento, além de dar um direcionamento para as pessoas que não sabem por onde procurar ajuda”, completou.

O secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, disse que o trabalho busca desenvolver pessoas para uma maior reinserção social dos usuários do Centro Pop e do abrigo, além de prevenir as crianças e adolescentes de iniciarem o uso de substâncias químicas.

“O prefeito Rodrigo Drable me fez uma determinação de tornar a secretaria mais humana. Nós estamos trabalhando com um olhar diferenciado para todas as pessoas, principalmente as que atendemos nos nossos departamentos, que são rotuladas como invisíveis pela sociedade. Nosso trabalho é melhorar a vida dessas pessoas”, afirmou.