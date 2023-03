Desconto é de 30% para quem optar pelo pagamento em cota única e 15% para quem dividir - Chico de Assis/CCS PMBM

Desconto é de 30% para quem optar pelo pagamento em cota única e 15% para quem dividirChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 02/03/2023 14:57

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Finanças, reforça novamente a importância do pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2023. O carnê pode ser adquirido de forma on-line através do site da prefeitura (www.barramansa.rj.gov.br). Após isso, é só clicar no ícone do IPTU, incluir os dados e fazer a emissão. A parcela ou a cota única com desconto deverá ser paga até o dia 15 de março e o munícipe pode optar por fazer o pagamento via PIX, dando mais praticidade ao processo. O governo municipal segue concedendo 30% para quem optar pelo pagamento em cota única e 15% para quem dividir.

O secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, lembrou que o dinheiro arrecadado com o IPTU permite a melhoria da vida financeira do município e, dessa forma, torna possível a realização de obras e serviços que irão impactar positivamente a vida dos moradores.

O aposentado André Luiz Dantas, do bairro Santa Rosa, já efetuou o pagamento do IPTU de forma on-line e elogiou a facilidade no acesso ao documento e na efetuação do pagamento. “Em poucos minutos eu consegui acessar o site da prefeitura, emitir o boleto, e realizar o pagamento do IPTU com desconto via PIX. Com o avanço da tecnologia, oferecer essas novas ferramentas para os contribuintes ajuda muito na agilidade”, revelou.

FACILIDADE

Além da forma on-line, os moradores cadastrados em programas sociais, como o Bolsa Família e o ‘Minha Casa, Minha Vida’, podem pegar o seu IPTU por meio de ilhas de impressão gratuita em pontos de atendimento no Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), no Centro Administrativo Municipal ou na Subprefeitura da Região Leste. Os endereços são os seguintes:

- Prefeitura Municipal de Barra Mansa: Rua Luís Ponce, n° 263, Centro. O horário de atendimento é das 8h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

- Subprefeitura da Região Leste: Rua Álvaro Rego Millen, nº 175, bairro Nove de Abril. Horário é das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

- Saae-BM: Boxes 04 e 05 do Rodoviária Shopping - Avenida Joaquim Leite, n° 117, Centro. Avenida Cristiano dos Reis Meirelles Filho, nº 1.158, Vista Alegre. O horário de funcionamento das duas unidades é das 9h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

Aqueles que encontrarem dificuldades em operacionalizar o sistema podem se encaminhar ao setor de arrecadação da Prefeitura, no térreo, e solicitar o serviço.

Caso existam dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Secretaria de Finanças, através dos e-mails: atendimentoger.arrecadacao@barramansa.rj.gov.br ou suporteportaliptu@barramansa.rj.gov.br.