Para ter direito ao benefício, é necessário possuir carteira do CRC ou estar trajando uniforme do escritório no qual trabalhaFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 01/03/2023 11:55

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Finanças, está implementando o serviço de senha prioritária para atendimento aos contadores do município, durante o exercício de suas funções. A medida visa otimizar o tempo despendido para o cumprimento dos serviços de contadoria junto aos órgãos públicos municipais.

O secretário municipal de Finanças, Leonardo Ramos Oliveira, ressaltou que a iniciativa é decorrente da crescente demanda apresentada pelos profissionais contábeis.

“Há ainda o desenvolvimento econômico que os serviços realizados pela categoria trazem para o município, oriundos da emissão de certidões negativas de débitos, planejamento tributário, assessoria trabalhista e gestão financeira”, ressaltou.

A senha de atendimento prioritário garante aos contadores acesso aos serviços públicos municipais durante o horário de expediente, principalmente aqueles referentes à Secretaria de Finanças, sem filas, além da possibilidade de protocolar documentos, petições, e o recebimento de procurações.

Para o profissional ter direito a esse benefício, é necessário possuir carteira do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) ou estar trajando o uniforme do escritório no qual trabalha.

