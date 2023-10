Ação aconteceu na Praça da Igreja Matriz, no Centro, com distribuição de panfletos sobre transmissão de doenças sexuais - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 26/10/2023 18:36

Barra Mansa - A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, por meio do Setor de IST/AIDS (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e hepatites virais, promoveu nesta quinta-feira (26), o Dia D sobre Sífilis, em referência à campanha Outubro Verde. A ação aconteceu na Praça da Igreja Matriz, no Centro. Uma tenda foi instalada no local e houve distribuição de preservativos, lubrificantes e panfletos para orientar as pessoas a se cuidarem com a transmissão de doenças sexuais, incluindo a sífilis, HIV e hepatites virais. Também foi realizada a aferição de pressão arterial.

A supervisora pelo setor de IST/Aids e hepatites virais, Tatiane Tavares, exemplificou o objetivo da campanha. “Todas as unidades de saúde e também o setor de IST realizam ao longo de todo ano os testes rápidos para sífilis, HIV, hepatites B e C, entre outras doenças. E estamos aproveitando esse momento aqui na Praça para destacar esse trabalho, chegando mais perto da população. Nós distribuímos preservativos, panfletos e falamos sobre a importância de se resguardar de doenças que são sexualmente transmissíveis”, detalhou.

O aposentado Cézar Silva destacou a importância das pessoas se prevenirem para não correrem riscos futuros. “É fundamental que todos tenhamos cuidados. Aqui estão sendo passadas várias instruções sobre uma relação sexual segura e a necessidade de usar preservativo porque muita gente, às vezes, não se planeja quanto a isso. Achei muito boa esta oportunidade”, ressaltou.

Outubro Rosa

Além do Dia D desta quarta, o município também realizou no último sábado (21), coleta de exames preventivos, testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis e palestras educativas, em todas as unidades de saúde. Um dos principais intuitos da ação foi passar aos pacientes a importância do autocuidado para a prevenção ao câncer de mama.