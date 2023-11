Equipes dos Cras, juntamente com o Setor do Cadastro Único, fizeram mutirões para garantir acesso da população ao benefício - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 06/11/2023 19:53

Barra Mansa - A secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa foi considerada excelente no quesito gestão, de acordo com um levantamento da Caixa Econômica Federal realizado com diversos municípios em relação à cobertura do programa Bolsa Família. O ideal para os municípios é um índice de 95% para cima e, em Barra Mansa, esse índice é de 98,08%, alcançando quase a cobertura total.

A gerente de Proteção Social Básica, Cátia Batista de Souza, frisou o trabalho dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e do Setor do CadÚnico para que isso fosse possível. “A grande preocupação da administração municipal é que a Assistência Social de Barra Mansa consiga que todos os munícipes tenham seus direitos garantidos. E o fato de estarmos hoje com 98,08 é graças ao empenho dos Cras, que juntamente com o Setor do Cadastro Único fizeram muitos mutirões para garantir o acesso de todos”, disse.

O secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, disse que esse resultado se deve a todo o trabalho árduo do prefeito Rodrigo Drable e da equipe da pasta.

“Este índice positivo é fruto do trabalho do nosso prefeito, que está sempre preocupado com o bem-estar de todos, e dos profissionais da Secretaria, que estão sempre buscando evoluir e melhorar. Nossa meta é chegar a 100% de cobertura com esse programa que é tão importante para a população”, afirmou.