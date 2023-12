'Prefeito na Minha Casa' a cada semana visita uma localidade diferente do município, ouvindo a população - Chico de Assis/CCS PMBM

'Prefeito na Minha Casa' a cada semana visita uma localidade diferente do município, ouvindo a populaçãoChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 05/12/2023 20:26

Barra Mansa - Nesta terça-feira (5), o prefeito Rodrigo Drable, juntamente com secretários municipais, esteve na residência dos moradores Rita e Carlos Ribeiro Martins, o Chiquinho, no bairro Bom Pastor. A visita faz parte do projeto Prefeito na Minha Casa, que, a cada semana, visita uma localidade diferente do município, ouvindo atentamente as principais queixas e propondo ações a serem feitas para melhorar a qualidade de vida da população.

O anfitrião, Chiquinho, destacou a importância do Prefeito na Minha Casa para seu bairro e o município como um todo. “Esse projeto é muito importante porque permite que os atendimentos sejam feitos cara a cara com os moradores. Tem gente que precisa de orientação quanto aos serviços da Assistência Social, da Saúde, da Educação... Aqui o prefeito e os secretários conseguem ouvir os moradores e tirar essas dúvidas. A visita nas casas mostra bem como achar as soluções para os problemas de cada bairro”, comentou.

Após mais de um mês de realização do projeto, Drable elogiou a ótima receptividade a cada ação realizada. “Hoje estamos no Bom Pastor e é sempre motivo de muita satisfação para mim me sentar e conversar tão próximo de cada morador. Um bom gestor precisa fazer isso com frequência para honrar o compromisso junto à população do município, independente daquele morador ter sido meu eleitor ou não. Assim vamos continuar fazendo, porque é dessa forma que mostramos à população de Barra Mansa como a Prefeitura trabalha para todos, sem diferenciar um bairro do outro”, afirmou Rodrigo.

Também presente no encontro, o secretário de Governo, Luiz Furlani, pontuou que as soluções apresentadas durante cada visita reforçam o compromisso do Executivo com os munícipes. “O que é apontado pelos moradores direciona os trabalhos de nossas secretarias para o que precisa ser feito para aumentar a qualidade de vida daquela localidade. Isso mostra como é importante ter essa proximidade de forma frequente com cada comunidade do município”, disse Furlani.