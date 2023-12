Curso de capacitação é para os novos conselheiros tutelares, eleitos para assumir cargos no próximo quadriênio (2024-2027) - Chico de Assis/CCS PMBM

Curso de capacitação é para os novos conselheiros tutelares, eleitos para assumir cargos no próximo quadriênio (2024-2027)Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 08/12/2023 22:33 | Atualizado 08/12/2023 22:35

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), está realizando um curso de capacitação para os novos conselheiros tutelares eleitos para assumirem os cargos no próximo quadriênio (2024-2027).

Ao todo nove alunos estão passando pelo treinamento, que está acontecendo na Casa dos Conselhos. A ação começou na última segunda-feira (4) e termina nesta quinta-feira (7), totalizando três dias de curso.

O presidente do CMDCA, Alexandre Martins, comentou sobre a capacitação. “Esse curso é tanto para os conselheiros titulares quanto para os suplentes, que vão assumir em janeiro de 2024. No programa nós trabalhamos a questão da infância e adolescência, ética profissional e as atribuições do conselho”, explicou.

Um dos conselheiros eleitos e aluno do curso, Roney Miguel, relatou a importância dessa preparação para assumir o cargo. “Ocupar uma posição de enorme responsabilidade como essa necessita de aprendizado e conhecimento para estarmos aptos em janeiro em nossa missão de defender e lutar pelas crianças e adolescentes de nosso município”, ressaltou.