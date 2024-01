33ª Corrida Rústica de São Sebastião será no domingo, a partir das 8h, com largada na Praça da Igreja Matriz - Arquivo/CCS PMBM

33ª Corrida Rústica de São Sebastião será no domingo, a partir das 8h, com largada na Praça da Igreja MatrizArquivo/CCS PMBM

Publicado 19/01/2024 14:19

Barra Mansa - O fim de semana em Barra Mansa promete ser agitado, com eventos em alusão a São Sebastião, padroeiro da cidade. No sábado (20), haverá uma procissão, após a missa solene, a partir das 15 horas tendo como ponto de partida a Igreja da Matriz, no Centro. Já no domingo (21), a 33ª Corrida Rústica de São Sebastião ocorrerá a partir das 8h, com concentração e largada também na Praça da Igreja Matriz, na Av. Joaquim Leite, no Centro.

A missa seguida de procissão é uma realização da Paróquia da Igreja Matriz com o apoio da Prefeitura e da Fundação Cultura. A Corrida de São Sebastião é realizada pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL).

SERVIÇO

Procissão e Corrida de São Sebastião

-Procissão: Sábado (20), a partir das 15h

-Corrida Rústica: Domingo (21), com largada às 8h

Local: Procissão e Corrida saindo da Praça da Igreja Matriz, na Av. Joaquim Leite, no Centro