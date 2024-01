Encontro no Parque de Saudade teve palestras de representantes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) - Divulgação/CCS PMBM

Encontro no Parque de Saudade teve palestras de representantes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf)Divulgação/CCS PMBM

Publicado 19/01/2024 17:35

Barra Mansa - Com o objetivo de abordar a saúde mental junto a seus colaboradores, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira (19), uma palestra sobre Saúde Mental, referente à campanha Janeiro Branco. O encontro aconteceu no Parque Natural Municipal de Saudade e recebeu palestras de representantes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) – a coordenadora, Yasmim Rio Verde, os psicólogos Jean Canesck e Stephane Landim e a fisioterapeuta Thaísa Roxo.

Yasmim destacou como é importante promover estas ações que buscam, sobretudo, o bem-estar do trabalhador. “Visamos conscientizar a sociedade sobre a necessidade de investir em práticas de autocuidado, na busca de apoio profissional e na promoção de ambientes que valorizem o bem-estar emocional”, frisou.

A coordenadora do Nasf ainda revelou que no dia 30 de janeiro está programada uma ação na Praça da Igreja Matriz, no Centro, onde serão ofertados vários serviços de saúde, funcionando como um espaço de escuta e direcionamento à população. Quem passar pelo local também terá orientações psicológicas, nutricionais e físicas para equilibrar a saúde mental e do corpo.

A psicóloga Stephane Landim, que foi uma das palestrantes da reunião, ressaltou o valor do cuidado com o outro. “A campanha Janeiro Branco nos dá oportunidade não só de falar de saúde mental, mas também de lembrar os pacientes sobre a importância de se colocarem como prioridade em suas vidas. Buscando trazer a reflexão para nossa saúde emocional, podemos dar o pontapé inicial de olharmos para ela e promover a importância do autocuidado que está totalmente relacionado à saúde mental”, afirmou.

A auxiliar de serviços gerais do bairro Vila Orlandélia, Eleci de Moraes Almeida, agradeceu por ter participado da reunião e espera que outras aconteçam. “Só tenho a agradecer por essa palestra, me fez muito bem psicologicamente. Todos nós gostamos bastante”, revelou.