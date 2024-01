Procissão nas ruas do Centro reuniu milhares de fiéis e contou com apoio da Prefeitura, através da Fundação Cultura - Felipe Vieira/CCS PMBM

Procissão nas ruas do Centro reuniu milhares de fiéis e contou com apoio da Prefeitura, através da Fundação CulturaFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 22/01/2024 11:07 | Atualizado 22/01/2024 11:10

Barra Mansa - Na tarde deste sábado (20), Barra Mansa comemorou o dia de seu padroeiro, São Sebastião, com muita fé e devoção. A procissão em honra ao santo percorreu as ruas do Centro do município, reunindo milhares de fiéis e contando com o apoio da Prefeitura, através da Fundação Cultura (FCBM). Antes da caminhada, ainda aconteceu a tradicional Missa Solene na Igreja Matriz, celebrada pelo pároco Renê Luiz Paulino de Oliveira. Todo o trajeto do cortejo foi isolado pela Guarda Municipal, mantendo assim a segurança dos devotos.

Ao final da Missa Solene, o pároco agradeceu o apoio da Prefeitura. “Aproveito a oportunidade para destacar toda a ajuda que recebemos para a realização de nossa tradicional festa, tanto da Prefeitura quanto da Fundação Cultura e da Guarda Municipal”, destacou.

A moradora Luiza Fontes, do bairro Ano Bom, acompanhou a procissão durante todo o trajeto. “Esse é um momento de celebrarmos nossa fé em nosso padroeiro. Estar aqui hoje é um momento de muita alegria e devoção”, comentou.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou que a religião é um traço marcante de uma cultura e Barra Mansa demonstra isso de uma maneira muito forte nas festas. “A presença massiva do público comprova que se trata de uma das maiores ações culturais locais. É uma honra muito grande poder ajudar na realização da festa do padroeiro do nosso município”, ressaltou.