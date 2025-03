As manutenções foram realizadas em parceria com a Light - Foto: Divulgação

Publicado 24/03/2025 10:09

Barra Mansa - Neste sábado e domingo, dias 22 e 23, as equipes da Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa (SMMU), em parceria com a Light, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica, estiveram ativas em diversas áreas da cidade. O objetivo foi a melhoria da infraestrutura com ações alinhadas após solicitação do prefeito Luiz Furlani, que solicitou prioridade na melhora na conservação das vias publicas.



De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, Fanuel Fernando, as intervenções incluíram serviços de poda de árvores na Rua Biajone, no bairro Vila Coringa; na Rua Cândido Teodoro de Souza, no Monte Cristo; e na Rua Major José Bento, no Ano Bom - próximo à Ponte Nilo Peçanha.



"As podas são essenciais, pois contribuem para a segurança e para a estética da via pública, garantindo a melhora na visibilidade e no trânsito de motoristas e pedestres, além de promover um ambiente urbano mais agradável", destacou o secretário.



Ainda segundo Fanuel, os serviços são realizados em parceria com a Light. “As nossas equipes realizam a poda na rede de baixa tensão e o recolhimento dos materiais, já a Light faz todo o trabalho na rede de alta tensão. Isso garante a segura de todos”, detalhou.



As ações realizadas neste final de semana refletem o compromisso do Poder Executivo com o bem-estar e a segurança da população, além da manutenção dos espaços urbanos. A Prefeitura de Barra Mansa segue trabalhando para atender as demandas da comunidade, visando um futuro mais ordenado e sustentável para todos os munícipes.