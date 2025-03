Evento aconteceu no Parque de Saudade - Foto: Yuri Melo

Evento aconteceu no Parque de SaudadeFoto: Yuri Melo

Publicado 24/03/2025 10:02

Barra Mansa - O Parque Natural de Saudade sediou nesta sexta e sábado, dias 21 e 22, a 6ª Conferência Nacional de Cidades - Etapa Barra Mansa. Promovida pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o evento foi presidido pelo secretário da Pasta, Eros dos Santos, e contou com a presença do prefeito Luiz Furlani, da vice-prefeita Luciana Alves, da secretária executiva do Conselho Estadual das Cidades, Marcelly Desirée, do superintendente da Superintendência de Articulação e Integração Regional, Bruno Bastos Lessa; de diversas autoridades municipais e representantes da sociedade civil.



Com o tema "Caminhos para uma cidade inclusiva, democrática, sustentável e com justiça social", a conferência abordou as necessidades e desafios enfrentados pela comunidade local e as propostas para solucioná-los. "Barra Mansa é a cidade que eu não troco por nenhuma do mundo e que para mim é a melhor de se viver. Mas nós enfrentamos desafios todos os dias e para isso, contamos com parceiros fundamentais como o governador Cláudio Castro; o secretário estadual das Cidades, Douglas Ruas; o secretário estadual de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade; e tantos outros. Muitos não sabem a importância das decisões tomadas neste fórum, mas estamos apenas começando. Esse é um primeiro passo para transformar nossas ideias em realidade", destacou o prefeito Furlani na abertura do evento.



O secretário Eros dos Santos elogiou o envolvimento dos participantes, ressaltando o empenho coletivo na construção de propostas relevantes para o futuro da cidade. “A participação de todos e a busca por soluções integradas são caminhos fundamentais rumo a uma cidade mais justa, inclusiva e sustentável, refletindo o compromisso do governo municipal com o bem-estar dos moradores”, afirmou.



Após um ciclo de palestras, os participantes se dividiram em grupos temáticos, onde foram elaboradas quatro propostas que serão levadas para a etapa estadual da conferência. As sugestões incluem:



- A realização de estudos periódicos que abordem fluxos viários, territorial, modais e o estilo de vida dos moradores, fundamentais para o desenvolvimento de políticas e projetos municipais.

- A adoção de ferramentas tecnológicas que garantam a participação ativa da sociedade civil nas decisões dos conselhos das cidades, por meio de consultas públicas regulares.

- O levantamento técnico de áreas disponíveis para a construção de habitações populares, conforme as diretrizes da Secretaria de Habitação.

- A implementação de um plano municipal de drenagem e uma lei de regulação que incentive a reutilização de água, oferecendo descontos no IPTU como atrativo para áreas com mais de 500 m² de impermeabilização.



Conselheiros e Delegados



Ao final do evento, foi realizada a eleição dos novos conselheiros e delegados municipais, titulares e suplentes, que representarão Barra Mansa na conferência estadual.



- Sete representantes do poder público, sendo cinco representantes do Executivo e dois do Legislativo;

- Quatro representantes de movimentos sociais e populares que serão ocupados por membros do Ponto de Ação Cultural (PAC), Associação dos Autistas, Federação das Associações de Moradores de Barra Mansa (Fambam), Associação de Moradores do bairro Saudade e Pastoral Ecológica;

- Dois representantes dos trabalhadores através de suas entidades sindicais que serão ocupados pelos Sindicatos Rural e dos Ferroviários;

- Dois representantes das operadoras de serviços públicos que serão ocupados pelo Saae e Sindpass

- Um representante de Ong’s, entidades profissionais e acadêmicas que terá o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como titular e a OAB-BM como suplente

- Um representante do segmento empresarial, relacionado ao desenvolvimento urbano, que terá a Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap-BM) como titular e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) como suplente.