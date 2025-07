O serviço foi feito nesta sexta-feira, dia 25 - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 25/07/2025 14:15

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Subprefeitura da Região Leste, em parceria com a Secretaria de Manutenção Urbana, avança no serviço de asfaltamento do bairro Santa Rita da Dutra, na Região Leste. Nesta sexta-feira, dia 25, a Rua 10 foi finalizada. O local é mais uma área contemplada com a pavimentação que transforma Barra Mansa em uma cidade melhor para se viver.

O subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse, pontuou a relevância dos trabalhos que beneficiam os moradores da comunidade. “O asfaltamento em ruas e bairros é muito benéfico para os moradores, impactando diretamente na qualidade de vida, segurança, mobilidade e valorização dos imóveis. A falta dele pode gerar problemas como poeira, lama, dificuldades de locomoção e riscos à saúde, além de dificultar o acesso”, ressaltou.

Marco Chiesse ainda destacou o apoio do prefeito Luiz Furlani e o agradeceu pela confiança. “Por determinação do prefeito Furlani, várias ruas da Santa Rita da Dutra estão sendo beneficiadas com a pavimentação. Já passamos pela Rua 12, trecho da Rua 9, a Rua João Carlos e concluímos a Rua 10. Depois seguiremos para a Rua Jarbas Cansado e assim vamos avançando”, enfatizou.