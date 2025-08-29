O cantor Diogo Nogueira será a atração da Feira do AmorFoto: Divulgação
Para Alexandre Caneda, presidente da Fundação Cultura, a festa será uma grande oportunidade de combinar entretenimento e solidariedade no município.
Agora você pode ler esta notícia off-line
O cantor Diogo Nogueira será a atração da Feira do AmorFoto: Divulgação
Diogo Nogueira será destaque na Feira do Amor em Barra Mansa
Festa vai animar o Parque da Cidade nos dias 05, 06 e 07 de setembro
Prefeitura de Barra Mansa alerta sobre golpe durante entrega de cestas básicas
Pessoas estão se passando por funcionários da Secretaria de Assistência Social para coletar dados de beneficiários do Bolsa Família
Vice-prefeita de Barra Mansa palestra para alunos da Nova UBM
Luciana Alves abordou temas relacionados à Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Subsecretário Lucas Alves também participou
Barra Mansa promove Workshop "Vozes de Proteção" em alusão à Lei Maria da Penha
Evento realizado no Sest Senat reuniu autoridades e especialistas para fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher
Prefeito Furlani prestigia formatura do Tiro de Guerra em celebração ao Dia do Soldado
Além do chefe do Executivo, solenidade também contou com a presença de secretários municipais, autoridades políticas e militares
Prefeitura e ArcelorMittal firmam parceria para a reforma de Centro de Recreação em Barra Mansa
Trabalhos começam nas próximas semanas, no bairro Saudade. Após reestruturação, empresa manterá escolinha de futebol no local
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.