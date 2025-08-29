O cantor Diogo Nogueira será a atração da Feira do Amor - Foto: Divulgação

Barra Mansa - O cantor Diogo Nogueira já está confirmado como a principal atração do primeiro dia da tradicional Feira do Amor, que vai acontecer em Barra Mansa nos dias 05, 06 e 07 de setembro. Com entrada gratuita, o evento será realizado no Parque da Cidade, prometendo atrair um grande público com sua programação de shows, além de promover a solidariedade no município, já que a renda das barracas será revertida para diversas entidades filantrópicas do município.

Para alinhar detalhes da estrutura do evento, uma reunião foi promovida na tarde desta quinta-feira (28) na Aciap, no Centro. Entre os presentes estavam o presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda; o secretário municipal de Comunicação Social, Diego Raffide; o subsecretário de Relações Institucionais e Governança Corporativa, Júlio Esteves; e representantes das seguintes entidades: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Barra Mansa, Comunidade Santa Rita de Cássia; Comunidade Santa Rosa de Lima; Comunidade Semeando Amor; Doando Amor de Barra Mansa; Grupo Acolher de Barra Mansa; Projeto Amigos que Ajudam; Projeto de Mãos Dadas; e SOS (Serviço de Obras Sociais) de Barra Mansa.

Para Alexandre Caneda, presidente da Fundação Cultura, a festa será uma grande oportunidade de combinar entretenimento e solidariedade no município.

"A Feira do Amor já é considerada um evento tradicional em Barra Mansa e neste ano teremos como grande atração o show do Diogo Nogueira, na sexta-feira, dia 05 de setembro. Para garantir mais comodidade e conforto ao público, decidimos mudar o local da festa, que seria na Avenida Roosevelt Brasil, para o Parque da Cidade. Teremos várias barracas de comidas típicas e shows regionais na sexta, no sábado e no domingo, além de brinquedos e feira de economia criativa", informou Caneda.

A Feira do Amor é realizada em uma parceria da Prefeitura de Barra Mansa (por meio da Fundação Cultura e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação) com a Aciap, a CDL, o Sesc e o Sicomércio.