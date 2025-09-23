O resgate foi realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA) - Foto: Paulo Dimas

Publicado 23/09/2025 16:13

Barra Mansa - Uma história de acolhimento e carinho ganhou um novo capítulo em Barra Mansa. O casal Rogério e Aline Escobar, servidores da Prefeitura, adotou uma cadelinha mestiça de aproximadamente três meses de idade. A filhote, de raça não definida com Dachshund, recebeu o nome de Paçoca. Ela foi resgatada após ser encontrada abandonada e com sinais de maus-tratos no bairro Nove de Abril.

O resgate foi realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA), que encaminhou a cadelinha à Clínica Veterinária Municipal, no bairro Santa Rosa. Lá, ela recebeu os primeiros atendimentos médicos e teve suas lesões tratadas, iniciando o processo de recuperação física e emocional.

Após os cuidados iniciais, Paçoca permaneceu sob guarda compartilhada até que pudesse ser adotada por uma família responsável. Foi então que Rogério, servidor da Secretaria de Planejamento Urbano, e Aline, da Secretaria de Finanças, decidiram abrir as portas de sua casa e de seus corações para a nova integrante da família.

"Estamos muito felizes em poder adotar essa bênção, que é a nossa ‘Paçoquinha’. Ela já é parte da família e terá todo o carinho e cuidado que merece. Parabéns ao secretário Beleza e a toda a equipe da Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais pelo trabalho dedicado que realizam em prol dos pets de nossa cidade", declarou Rogério Escobar.

O secretário de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, comemorou mais uma adoção bem-sucedida e reforçou o compromisso da gestão municipal com a causa animal. "Essa cadelinha passou por guarda compartilhada na clínica veterinária, onde recebeu toda atenção necessária até estar pronta para a adoção. Ficamos muito satisfeitos em ver mais um animal sendo acolhido por uma família responsável. Seguimos trabalhando com dedicação para garantir dignidade e bem-estar aos animais de Barra Mansa", destacou.

A SMPA continua realizando resgates, atendimentos e ações de conscientização sobre guarda responsável, além de promover campanhas de adoção e castração, reforçando o cuidado com os animais em situação de vulnerabilidade no município. A Secretaria fica no Parque Natural de Saudade, localizado na Rua Elza Maia de Amorim, n° 3538. O telefone para contato é o (24) 3029-9033.