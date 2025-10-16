O novo serviço é pioneiro no estado do Rio de Janeiro - Foto: Yuri Melo

O novo serviço é pioneiro no estado do Rio de JaneiroFoto: Yuri Melo

Publicado 16/10/2025 14:29

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa deu mais um importante passo no fortalecimento da rede de acolhimento à população. A partir da noite de quarta-feira, dia 15, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Centro, passou a contar com uma van destinada ao transporte de pacientes atendidos no local entre 22h e 6h. O novo serviço é pioneiro no estado do Rio de Janeiro, gratuito e tem o objetivo de garantir o retorno seguro dos munícipes que, após receberem atendimento médico, não possuam condições de voltar para casa por meios próprios.

As saídas da Van acontecem de hora em hora, oferecendo conforto, dignidade e segurança a quem mais precisa. A primeira paciente a ir para casa utilizando o transporte foi uma moradora do bairro Vila Ursulino, de 75 anos.

O prefeito Luiz Furlani agradeceu as equipes das Secretarias de Saúde e Finanças, que realizaram planejamentos e estudos técnicos que possibilitaram a aquisição do veículo. Também destacou a parceria com a Câmara de Vereadores, pois “um reino dividido não prospera. Temos trabalhado em parceria, por isso, coisas inéditas estão acontecendo”.

"Meu papel como gestor é fazer o poder público chegar aos que estão na ponta; é entregar o que precisam e esperam de nós. Essa Van é mais um gesto de respeito, acolhimento e atenção ao munícipe que busca atendimento durante a noite. Garantir que ele volte para casa com segurança e dignidade é uma prioridade nossa e vamos seguir avançando neste caminho”, ressaltou o prefeito.

Antes do veículo ser entregue, a UPA passou por uma transformação de dentro para fora. Entre as melhorias realizadas este ano no local, é possível citar: salas de medicação exclusivas para homens, mulheres e crianças; ampliação do número de médicos (clínico geral e pediatra) atendendo; celeridade no tempo de espera para atendimento e para resultado de exames; entrega de medicamentos no local; entre outras melhorias.

Coordenadora dos serviços de Urgência e Emergência, Roberta Freitas agradeceu o prefeito pelos investimentos realizados. O médico responsável pela UPA, Dr. Ricardo Yuji, também parabenizou Furlani pelas conquistas. “Temos dias de alegria e de transformações através de ações simples. Vemos diariamente um propósito que traz dignidade para a população”, enfatizou o médico.

Também estiveram presentes na entrega do automóvel a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte; outros secretários municipais; servidores; funcionários da UPA; e os vereadores: Pésão, Eduardo Pimentel, Marcell Castro, Paulo Sandro, Cristina Magno, Elias da Corbama, Bruno Oliveira, Pastor Valter, Casé, Daniel Maciel, Deco, Klévis Farmacêutico e Junior da Van.