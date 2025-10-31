Abertura será na próxima segunda-feira, dia 3 - Foto: Arquivo/PMBM

Abertura será na próxima segunda-feira, dia 3Foto: Arquivo/PMBM

Publicado 31/10/2025 11:38

Barra Mansa - Vem aí os Jogos Escolares de Barra Mansa (Jebam)! Após cinco anos sem novas edições, a Prefeitura realiza na próxima segunda-feira, dia 3 de novembro, a cerimônia oficial de abertura das disputas deste ano. A solenidade acontecerá no Clube Municipal, a partir das 14h30. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), em parceria com a Secretaria de Educação (SME), e promete resgatar o espírito esportivo e o sentimento de união entre as escolas do município.

Nesta edição, cerca de 250 estudantes, com idades entre 11 e 17 anos, representarão mais de 20 escolas das redes municipal, estadual e particular. As disputas acontecerão em diversas modalidades, como atletismo, paradesporto, futsal, basquete 3x3, vôlei de praia, natação e e-sports (FIFA).

A cerimônia de abertura contará com o acendimento da pira olímpica pelo prefeito Luiz Furlani, marcando oficialmente o início das competições. Também estarão presentes a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves; o secretário de Esporte, Mário Jorge Ferreira; a secretária de Educação, Linamar Carvalho; o presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro Soares; além de convidados especiais, como a atleta campeã de ciclismo Flávia Real e o campeão pan-americano júnior de ciclismo de estrada, Guilherme Katraquinha.



ABERTURA – JEBAM 2025

Data: 03/11/2025

Horário: 14h30

Local: Clube Municipal – Rua Juiz Antônio Ciani, nº 91, Centro