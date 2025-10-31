Abertura será na próxima segunda-feira, dia 3Foto: Arquivo/PMBM
ABERTURA – JEBAM 2025
Data: 03/11/2025
Horário: 14h30
Local: Clube Municipal – Rua Juiz Antônio Ciani, nº 91, Centro
Abertura será na próxima segunda-feira, dia 3Foto: Arquivo/PMBM
Prefeitura se prepara para retorno dos Jogos Escolares de Barra Mansa
Após cinco anos sem novas edições, abertura do Jebam 2025 será na próxima segunda-feira, dia 03 de novembro, no Clube Municipal
