Programação busca valorizar a ancestralidade, promover a igualdade racial e reforçar o combate ao racismoFoto: Arquivo/PMBM

Publicado 13/11/2025 17:22

Barra Mansa - Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, vai realizar a Semana da Consciência Negra 2025, com uma série de atividades gratuitas entre os dias 15 e 20 de novembro. A programação busca destacar a importância da cultura afro-brasileira, valorizar a ancestralidade e reforçar o compromisso do município com o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial.

A programação tem início no sábado (15), com o 1º Encontro dos Povos de Terreiro de Barra Mansa, na quadra do Clube Municipal, a partir das 8h. O evento representa um momento histórico de união, fé e respeito entre as diversas tradições religiosas de matriz africana, promovendo o diálogo inter-religioso e a valorização da espiritualidade como expressão cultural e identitária.

No dia 17, a Galeria Clécio Penedo recebe, das 18h às 20h, o pré-lançamento do livro “Vozes que Ecoam a Alma”, organizado pela escritora Fabiana do Nascimento. A obra reúne 12 coautores que abordam temas ligados à saúde emocional, com mensagens de esperança e cura das feridas da alma, em uma noite marcada por afeto, partilha e representatividade literária.

No dia 18, das 9h às 18h, o CEI Saturnina Vieira da Silva (Rua Cristóvão Leal, 255) sedia a Caravana da Cultura Viva – Pontão Gestão Viva 3.0, com oficinas gratuitas voltadas a fazedores de cultura da Região Médio Paraíba. As formações abordam temas como elaboração de projetos culturais, comunicação, acessibilidade e sustentabilidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: forms.gle/wM49BdM2zpJDApqg9

No dia 19 de novembro, o Cine Afro em Barra Mansa promoverá sessões, mostras e debates dedicados à temática negra, com exibições gratuitas e diálogos com realizadores. O evento reforça a importância das narrativas afro-brasileiras no cinema, destacando a ancestralidade africana, a diáspora e o protagonismo negro.

Encerrando a programação, no dia 20 de novembro, a partir das 10h, o Corredor Cultural (Rua Custódio Ferreira Leite, Centro) se transforma em um grande palco para a Feira Afro de Barra Mansa. O público poderá desfrutar de um dia repleto de cores, ritmos e tradições, com desfile afro, roda de capoeira, contação de histórias, espaço infantil, maracatu, feijoada, samba e jongo. A feira reunirá arte, gastronomia e ancestralidade em uma grande celebração da identidade afro-brasileira.



Reflexão e celebração



Para o presidente da Fundação Cultura de Barra Mansa, Alexandre Caneda, a Semana da Consciência Negra é um momento essencial para refletir sobre o passado, celebrar a cultura e fortalecer os laços de respeito e igualdade. “Celebrar a Consciência Negra é reconhecer a contribuição fundamental do povo negro na formação da nossa sociedade. É um ato de memória, mas também de compromisso com o presente e o futuro. Barra Mansa tem se empenhado em promover ações que valorizem nossa diversidade cultural e combatam todas as formas de discriminação. A cultura é uma poderosa ferramenta de transformação social, e esta semana é uma oportunidade de reafirmar essa força”, destacou Caneda.

A programação conta com o apoio de Secretarias Municipais, Conselho de Promoção da Igualdade Racial, Gepir (Gerência de Promoção da Igualdade Racial) e instituições parceiras.