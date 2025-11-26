O evento aconteceu na manhã desta quarta-feira (26), no Corredor Cultural - Foto: Gabriel Borges

O evento aconteceu na manhã desta quarta-feira (26), no Corredor CulturalFoto: Gabriel Borges

Publicado 26/11/2025 16:21

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e de Saúde (SMS), do Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Comuppir) e da GEPIR (Gerência de Promoção de Igualdade Racial), realizou na manhã desta quarta-feira (26) o evento 'Kizomba', organizado pelo Centro de Referência de Promoção de Igualdade Racial (Centro PIR), vinculado à SMASDH.

A ação ocorreu no Corredor Cultural, no Centro, e contou com diversas atividades, como ponto de memória com exposição de frases de personalidades negras inspiradoras; orientações sobre direitos humanos; apresentação de roda de jongo; distribuição de lembranças, como sementes de girassol; espaço lúdico infantil com pinturas faciais afro-referenciadas, desenhos de colorir com personalidades negras, contação de histórias afro-brasileiras e brincadeiras temáticas; além de oficina de saúde com vacinação, aferição de pressão e orientações realizadas pela Cruz Vermelha Brasileira de Barra Mansa.

De acordo com a coordenadora do Centro PIR, a psicóloga, Luena Lage, o objetivo do evento foi promover reflexão sobre a importância do Dia da Consciência Negra (20 de novembro), debater o legado da resistência afro-brasileira no município e fortalecer a luta por direitos e igualdade. "Estamos realizando a segunda edição da Kizomba, um evento planejado dentro das ações permanentes da unidade. Neste ano, o Centro PIR decidiu ocupar os espaços públicos, e por isso estamos no Corredor Cultural, reafirmando identidade e resistência, demonstrando nossas ações e levando orientações e fortalecimento da autoestima à população", afirmou.

A psicóloga e diretora de Direitos Humanos da SMASDH, Tamires Ferreira, frisou que celebrar o Mês da Consciência Negra é reconhecer a contribuição histórica e cultural do povo afro-brasileiro e reafirmar o compromisso com a promoção da igualdade racial. “A Kizomba fortalece esse propósito ao ocupar espaços públicos com ações socioeducativas e culturais que valorizam nossa ancestralidade e reforçam a importância da defesa contínua dos direitos humanos", contou.