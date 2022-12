A E. M. Amélia Ricci Baroni promoveu uma linda cerimônia de formatura para os alunos - Divulgação

Publicado 14/12/2022 10:15

Belford Roxo – A noite de segunda-feira (12/12) foi repleta de emoções para os alunos da Escola Municipal Amélia Ricci Baroni. A unidade pública do bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, promoveu uma linda cerimônia de formatura dos estudantes do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental.



A solenidade de entrega dos diplomas foi realizada na quadra de esportes da escola, tendo a frente à diretora Sueli Cardoso, o corpo docente (professores e orientadores pedagógicos e escolares), além de coordenadores e todo o corpo de apoio escolar.

Os jovens estudantes Pedro Paulo e Arthur na formatura do 5º ano Divulgação Para a alegria e orgulho dos familiares e da comunidade escolar, os alunos estavam devidamente bonitos e alinhados com as becas de formatura. A cada nome chamado, as palmas de familiares e colegas de turma podiam ser ouvidas e ecoavam por toda a escola. Ao todo, foram três turmas do 5º ano e uma do 9º ano que foram diplomados.

A diretora Sueli Cardoso fez questão de destacar a importância do professor e a relação com os estudantes e à vivência na escola Divulgação A diretora Sueli Cardoso destacou a importância da relação entre professores e estudantes, à vivência na escola, os valores aprendidos ao longo dos anos no ambiente estudantil, e agradeceu o empenho dos familiares no processo estudantil, desejando ao final, felicidade e boa caminhada aos formandos.

A solenidade contou ainda com um delicioso jantar para todos os presentes, além de outras guloseimas, passando por salgadinhos, docinhos de festa, sopas, bolos, sucos e refrigerantes.