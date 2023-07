A ocorrência policial com as drogas e a arma foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 04/07/2023 18:54 | Atualizado 04/07/2023 18:59

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam dois traficantes com grande quantidade de drogas, no final da tarde desta terça-feira (04/07), na Avenida Joaquim da Costa Lima, na altura da Rua Caminho Jambuí, na Comunidade do Castelar, em Belford Roxo.



Na ação, os agentes apreenderam com os presos: 01 Pistola 9 mm; 01 carregador com oito munições intactas de calibre 9 mm; 787 trouxinhas de maconha; 155 pinos de cocaína; 149 sacolés de pedra de crack; e 42 sacolés de skank.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).