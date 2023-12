As 15 debutantes tiveram direito a uma festa com buffet, bolo, docinhos e ensaio fotográfico - Jeovani Campos/PMBR

Publicado 11/12/2023 18:04

Belford Roxo - A emoção marcou a IV edição do Baile de Debutantes de meninas de famílias assistidas pelos programas e projetos sociais dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Belford Roxo, no último final de semana. A festa, a segunda do ano, foi realizada no Sítio Vetor, em Tinguá. O evento, promovido pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (semascf), teve requintes tradicionais, como cerimonial, bolo, docinhos, buffet completo, pista de dança, valsa, telão e vídeo do ensaio fotográfico.

Cada menina ganhou um anel de aniversário. Elas usaram vestido de baile na cor azul e branco. Ao invés de sapatos de salto, elas calçaram tênis All Star, hit (sucesso) da moda. A deputada federal e primeira-dama do município, Daniela Carneiro, idealizadora do projeto Baile de Debutantes, quando esteve à frente da Semascmcf, e o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, participaram da festa.

“Muito feliz em participar desse momento tão especial. É a realização de um sonho. Sei o quanto isso significa. Eu não tive uma festa de 15 anos, pois os meus pais não tinham condições financeiras. Estou com 48 anos e não esqueço esse sonho”, disse a deputada.



Também emocionada, a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite, assegurou que não consegue controlar seus sentimentos. “É tudo muito lindo e gratificante. Esse projeto é um sonho, um sonho que a gente vive e compartilha com cada família, com cada menina. Sou muito grata ao prefeito Waguinho e à primeira-dama e deputada federal Daniela Carneiro pela confiança. Tenho muito orgulho em fazer parte de um governo sensível às necessidades da população, que trabalha pelo resgate da dignidade e cidadania das pessoas”, disse Tati Ervite.

Secretária Tati Ervite, primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e secretário Matheus Carneiro com as debutantes Jeovani Campos/PMBR



Valsa, dancinhas do TikToc e inclusão social



As 15 aniversariantes dançaram valsa com seus pais e familiares no salão de festas do sítio. Logo após a formalidade encenaram danças inspiradas na internet, através do TiKToc. Entre as debutantes, uma menina com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que faz parte do novo projeto de inclusão social da Semascf. "Dedico mil horas por dia à minha filha. Vivemos um sonho que não seria realizado. Um grande acontecimento da gente", garantiu Bernadete Lurdes, mãe de Nayara.

As duas tiveram a companhia e acompanhamento da psicóloga da Semascf, Camila Moratório. “Estamos atuando para quebrar os tabus, preconceitos e mitos sobre o autismo. Todos podem e devem participar de ações sociais em diversas áreas”, declarou a psicóloga. Com o marido desempregado, Rosangela da Silva Nunes, mãe de Nicolle, como todas as 15 famílias, não teria condições de arcar com uma festa de debutantes para a filha. “Não tive festa porque meus pais não tinham condições. Graças à prefeitura, realizei o meu sonho e o da minha filha”, destacou.



O motorista de aplicativo Josilandro Reserva da Silva, 42, não conteve o choro ao ver a filha falar, representando as demais aniversariantes. “Minha felicidade não cabe em mim. Não teria como proporcionar esse momento para minha filha. Muito grato à prefeitura”, disse. Régia Conceição de Oliveira Braga, 47, representou as mães e fez um pequeno e emocionado discurso. Ela e o marido Alexandre, 53, são pais adotivos da debutante Alexan Cristina e pais naturais de um casal de 30 e 24 anos. “Realizamos mais um sonho”, garantiu.

O motorista de aplicativo Josilandro Reserva da Silva dançou com a filha e não conteve as lágrimas Jeovani Campos/PMBR



Banho de piscina e churrasco



Após o cerimonial, as debutantes participaram de banho de piscina e de um almoço com as famílias e convidados. No cardápio, churrasco completo, acompanhado de molho à campanha, salpicão, salada de maionese, farofa e variedade de saladas. Sucos e refrigerantes foram servidos. Bolo e docinhos foram a sobremesa.



Cada menina ganhou um kit de presente da Semascf. Nele, uma bolsa de praia, chinelo, toalha de banho, chaveiro, caneca, canetas e uma nécessaire. Após o cerimonial, as debutantes participaram de banho de piscina e de um almoço com as famílias e convidados. No cardápio, churrasco completo, acompanhado de molho à campanha, salpicão, salada de maionese, farofa e variedade de saladas. Sucos e refrigerantes foram servidos. Bolo e docinhos foram a sobremesa.