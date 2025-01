As duas motocicletas e a pistola apreendida com os três suspeitos presos - Divulgação / PMERJ

Publicado 26/01/2025 16:52

Belford Roxo – Três suspeitos foram presos pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na noite deste sábado (25), após roubarem uma motocicleta (Modelo XTZ) na Rodovia Presidente Dutra, no limite entre os municípios de Mesquita e Belford Roxo. Com o trio, os agentes apreenderam um pistola e duas motocicletas, sendo uma delas roubada.

Na ação, os agentes foram informados sobre o roubo de uma motocicleta que circulava pela Via Dutra. Os policiais militares conseguiram localizar os suspeitos em um dos acessos à Comunidade do Sebinho, no bairro Rocha Sobrinho, em Mesquita, próximo a Rodovia Presidente Dutra. Além da motocicleta roubada, uma outra Factor, também foi apreendida.

Os suspeitos foram conduzidos presos para o registro da ocorrência policial na 53ª DP (Mesquita).