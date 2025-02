O programa tem como objetivo monitorar e avaliar a conformidade sanitária dos alimentos - Divulgação / PMBR

Publicado 10/02/2025 17:06

Belford Roxo - A Vigilância Sanitária de Belford Roxo volta a integrar o Programa Estadual de Monitoramento de Alimentos, pactuado com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Após um ano de ausência no programa, o município retoma as atividades essenciais para garantir a qualidade dos produtos alimentícios fabricados e comercializados no estado.



O programa tem como objetivo monitorar e avaliar a conformidade sanitária dos alimentos, servindo como uma ferramenta essencial na verificação das Boas Práticas de Fabricação (BPF) adotadas pelas indústrias do setor. A participação dos municípios é fundamental para assegurar que os produtos consumidos pela população atendam aos padrões de qualidade e segurança alimentar.



"Voltar a fazer parte desse programa significa mais segurança alimentar para a nossa população. A gente sabe como é importante garantir que os alimentos que chegam à mesa das pessoas estejam dentro dos padrões sanitários. Estamos comprometidos em reforçar esse trabalho, fiscalizando de perto e garantindo que os produtos comercializados aqui sejam seguros para todos", destaca o superintendente da Vigilância em Saúde e Ambiental, Antônio Carapiá.



Como funciona o monitoramento



Sob a coordenação da Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro (SUVISA-RJ), a Vigilância Sanitária de Belford Roxo atuará na coleta de amostras de alimentos em estabelecimentos comerciais e industriais da cidade. Os produtos recolhidos são catalogados, lacrados e enviados ao Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (LACEN-RJ), responsável pelas análises laboratoriais minuciosas.



O cronograma das atividades é definido pela Secretaria Estadual de Saúde, que estabelece os alimentos a serem analisados anualmente. A seleção leva em conta fatores como o potencial risco à saúde, histórico de não conformidades e alta demanda de consumo.

Proteção da saúde pública



A retomada da participação de Belford Roxo no Programa Estadual de Monitoramento de Alimentos representa um avanço significativo para a fiscalização sanitária local. A ação contribui diretamente para a proteção da saúde pública, garantindo que os alimentos disponíveis para a população estejam livres de contaminações e dentro dos padrões exigidos pelos órgãos reguladores.



Além do monitoramento, o trabalho da Vigilância Sanitária também envolve orientação aos comerciantes e fabricantes sobre boas práticas de manipulação, armazenamento e produção de alimentos. O compromisso do município com a fiscalização sanitária fortalece a segurança alimentar e reforça a importância da participação ativa no programa estadual.