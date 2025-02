A rede municipal de Belford Roxo conta com 110 unidades escolares para o retorno das aulas - Erick Amaral / PMBR

Publicado 07/02/2025 17:48

Belford Roxo - O início do ano letivo para os alunos da rede municipal de Belford Roxo começará na próxima segunda-feira (10). O município conta com 110 unidades escolares e mais de 45 mil alunos matriculados. No total, serão 205 dias letivos no ano, com o término previsto para o dia 19 de dezembro.

Os pais e responsáveis ainda interessados em matricular seus filhos, o município segue com matrículas abertas com vagas disponíveis na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (Ciclo I, Ciclo II e Ensino Fundamental). Os interessados podem procurar a unidade escolar mais perto de suas residências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

“Estamos prontos para acolher todos os alunos e começar o ano letivo. A Prefeitura abriu um processo seletivo para contratar mais de cinco mil profissionais, além disso, fizemos um trabalho de reestruturação e revitallização das escolas com obras, reformas e pinturas, com o objetivo de proporcionar mais conforto e segurança aos alunos da rede municipal de ensino”, destacou a secretária municipal de Educação, Sheila Boechat.

Documentos necessários para a matrícula

a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Certidão de Casamento e RG e CPF do estudante.

b) Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade no qual deverá constar a etapa ou ano de

Escolaridade em que o aluno deverá cursar Ensino Fundamental, Educação para Jovens e Adultos e Educação Especial.

c) Cópia do Comprovante de Residência atualizado.

d) Cópia do RG e CPF do responsável.

e) Telefone de contato.

f) 03 (três) Fotos 3x4 recentes.

g) Cópia do comprovante do tipo Grupo Sanguíneo.

h) Cópia do Laudo Médico e /ou outros documentos comprobatórios para alunos com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação.

i) Cópia da Carteira de Vacinação (Educação Infantil e Anos Iniciais).

j) Cópia do Cartão do SUS.

k) Atestado médico para Prática de Educação Física (quando necessário).

l) Comprovação da regularidade com o Serviço Militar (aluno do sexo masculino maior de 18 anos).

m) Cópia da Folha Resumo Cadastro Único com informações relativas ao Cadastro da Família, quando for o caso.

Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (21) 96649-5788.