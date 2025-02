André Carvalho (3º da esquerda para a direita) saiu satisfeito da reunião no Ministério da Cultura - PMBR / Ministério da Cultura Divulgação

André Carvalho (3º da esquerda para a direita) saiu satisfeito da reunião no Ministério da CulturaPMBR / Ministério da Cultura Divulgação

Publicado 06/02/2025 17:04

Belford Roxo - O secretário de Cultura de Belford Roxo, André Luiz Carvalho, participou esta semana, em Brasília, de uma reunião com o secretário - executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, e equipe técnica. Durante o encontro, que contou com a participação da secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio, Danielle Barros, e do deputado federal Áureo Ribeiro, o secretário André Luiz apresentou as necessidades de Belford Roxo para implementar os projetos culturais e recuperar a Casa da Cultura, que foi destruída na gestão anterior, entre outras propostas.



Ao assumir o cargo em janeiro deste ano, o André Luiz encontrou a Casa da Cultura, sede da Secretaria, totalmente destruída. Na biblioteca, por exemplo, mais de três mil livros foram jogados no chão. O teatro também foi depredado.

Reforma e revitalização da Casa da Cultura



Em Brasília, André Carvalho apresentou um relatório atual mostrando que a Casa da Cultura foi encontrada em péssimo estado, com vários cômodos quebrados e centenas de livros jogados no chão. O secretário destacou a urgência de reformar a Casa, revitalizando-a, além do teatro.

Deputado federal Áureo Ribeiro, Márcio Tavares, André Carvalho e Danielle Barros em Brasília PMBR / Ministério da Cultura Divulgação



“⁠Solicitei a construção de novos equipamentos culturais em nossa cidade, em parceria com o Governo Federal, para melhor atender à população, pois o município tem uma grande extensão. Isso possibilitaria a descentralização e atenderia moradores de diversos bairros”, concluiu André Carvalho.



"⁠Solicitei a construção de novos equipamentos culturais em nossa cidade, em parceria com o Governo Federal, para melhor atender à população, pois o município tem uma grande extensão. Isso possibilitaria a descentralização e atenderia moradores de diversos bairros", concluiu André Carvalho.

Participaram também da reunião também a diretora-presidente da Multirio, Maiara Moraes, além de secretário de Cultura de alguns municípios do Rio de Janeiro.