Belford Roxo - Em uma ação conjunta com a Polícia Civil, as Secretarias municipais de Ordem Urbana; Segurança Pública; Transportes; e Meio Ambiente, interditaram na última segunda-feira (03), uma fábrica de gelo que operava clandestinamente na rua Marinalva Silva, no bairro Parque São José. Durante a fiscalização, os agentes constataram uma série de irregularidades que colocavam em risco a saúde da população e o meio ambiente, além da confirmação de furto de energia elétrica.



A Polícia e os agentes das Secretarias descobriram que era utilizada amônia na fabricação de gelo. Essa substância é altamente tóxica, podendo causar sérios danos à saúde, como irritação das vias respiratórias, dos olhos e da pele, além de riscos de intoxicação severa em casos de vazamentos. O local funcionava sem qualquer tipo de licença ambiental, agravando ainda mais a situação e evidenciando o descaso com as normas de segurança e proteção ambiental.



Furto de energia elétrica



A operação revelou que o estabelecimento realizava o furto de energia elétrica, com uma ligação clandestina diretamente no poste, sem o uso de medidores. Foi encontrado ainda um poço artesiano sem a outorga do INEA (Instituto Estadual do Ambiente), configurando mais uma irregularidade ambiental.

A ação teve a participação da Secretaria de Ordem Urbana e de agentes de outras Secretarias Jeovani Campos / PMBR



O proprietário da fábrica foi preso em flagrante, sendo autuado pelos crimes de Furto qualificado de energia elétrica (artigo 155, §3º do Código Penal), Crime contra a saúde pública pelo uso de substâncias tóxicas sem controle adequado (artigo 278 do Código Penal)



Número para denúncias



A Prefeitura Municipal de Belford Roxo está intensificando operações de fiscalização para desarticular redes criminosas que agem na cidade. A população pode colaborar com as investigações de forma anônima, denunciando atividades suspeitas pelas redes sociais da prefeitura, bem como pelo canal linha-direta com o prefeito Márcio Canella, através do número 21 99022 4444.