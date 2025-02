O secretário Diogo Bastos explicou como será feita a entrega dos Cartões Recomeçar - PMBR / Divulgação

Publicado 04/02/2025 19:49

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome de Belford Roxo está convocando beneficiários do Cartão Recomeçar que ainda não retiraram o seu cartão. Esse benefício é dirigido para atingidos pelas enchentes de 2024, mediante critérios estabelecidos pelo programa. Em Belford Roxo, 9.729 cartões já foram entregues.Confira as datas de entrega: 5 e 6 de fevereiro para beneficiários da segunda listagem, cujos nomes estavam em análise, e 11, 12 e 13 de fevereiro para os da primeira listagem, que foram convocados em julho de 2024 e não compareceram para retirar o cartão.Seguindo os critérios de avaliação, entre os dias 5 e 6 de fevereiro serão entregues 139 cartões. Já entre 11 e 14 de fevereiro, este número sobe para 491.O local da entrega é na sede da secretaria, no prédio Estação Cidadania, Avenida Retiro da Imprensa, 1432, Piam, Belford Roxo. Para a retirada, os documentos necessários são: RG e CPF (original e cópia), comprovante de residência no nome do titular e do endereço onde ocorreu a situação de emergência e o laudo da Defesa Civil.Diogo Bastos, Secretário da Assistência Social e Combate à Fome, ressalta que esta é a última chamada para garantir o benefício: “Pedimos que todos divulguem, que compartilhem, pois quem tem direito e não vier para essa última entrega, perderá. E quem foi contemplado precisa mesmo. A comunicação é fundamental para que esta ação tenha sucesso.”, completou.