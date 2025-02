O secretário Márcio Valério ressaltou que tem como meta capacitar pessoas para o mercado de trabalho - Erick Amaral / PMBR

Publicado 03/02/2025 17:22

Belford Roxo - Dinamizar a Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária, é tarefa que o secretário titular da pasta, Márcio Valério, não abre mão. Ele quer transformar o espaço, localizado na Rua Benjamim Pinto Dias, Centro da Cidade, na Casa das Oportunidades para o trabalhador. “Quero que todos saiam da Secretaria satisfeitos, sentindo-se úteis e capacitados para ingressar no mercado de trabalho”, assegura Valério, que anuncia a abertura de inscrição para curso de informática para segunda quinzena de fevereiro.



As mudanças começaram na Sala do Empreendedor que teve a parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae) renovada. A ideia é aprimorar e agilizar o atendimento aos Microempreendedores Individuais (MEI) nos processos de abertura de empresas. Também está sendo atualizada a cooperação com empresas da cidade para oferta de empregos. “De acordo com a demanda, fazemos o processo seletivo e encaminhamos”, disse Valério.



Inscrições para cursos



A partir do dia 18 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária estará abrindo inscrição para cursos de informática. “Abertos a todas as idades”, garante Valério. “O trabalhador que ainda não sabe sequer ligar um computador terá oportunidade de aprender. Serão vários módulos, desde o beabá à etapas mais avançadas”, explicou.



São mais de 130 cursos que poderão ser feitos presencialmente e online. Os certificados, segundo o secretário, serão emitidos no final de cada módulo. Entre os cursos o que é IA generativa; profissional de inteligência artificial; inteligência artificial e ambientes educacionais; Word, Excel, powerpoint; como conseguir um novo emprego; crie um site simples; conceitos básicos de segurança na rede; educação financeira com Excel; entre outros.

Oportunidade aos jovens



É meta do prefeito Márcio Canella é implantar oportunidades aos jovens moradores do município. Márcio Valério, que já foi vereador, disse que vai fazer valer a Lei do Jovem Aprendiz (Lei 10.097/2000) na cidade. De acordo com a legislação, empresas de grande e médio porte devem ter e seu quadro funcional de 5% a 15% de jovens aprendizes. “Em uma parceria com o Ministério do Trabalho e Secretaria Estadual de Trabalho e Renda iremos intensificar a fiscalização”, avisa.



Márcio Valério destaca que a implantação de oportunidades para os jovens do município está na sua pauta de prioridades. "Os cursos que estamos oferecendo já deixarão todos capacitados e preparados para desafios, principalmente a garotada. Estamos empenhados em trabalhar muito em favor da população", afirma.