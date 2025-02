A Prefeitura está convocando mais de 1.700 candidatos para a assinatura de contrato - Roger Silva / PMBR

A Prefeitura está convocando mais de 1.700 candidatos para a assinatura de contratoRoger Silva / PMBR

Publicado 03/02/2025 16:26 | Atualizado 03/02/2025 16:28

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo divulgou, nesta segunda-feira (03), a lista final dos candidatos aprovados para os cargos de professores do Processo Seletivo Simplificado 2025 de contratação temporária da Secretaria Municipal de Educação. Mais de 1.700 estão sendo convocados para assinar contrato.Os cargos publicados foram: professor II, professor de educação inclusiva (AEE), professor I (língua portuguesa, língua inglesa, matemática, história, geografia, educação física, artes e ciências), libras e dinamizador da leitura.A assinatura dos contratos será dividida entre os dias 04 e 06 de fevereiro, na Rua Manicoré, 125, no bairro Hinterland, no horário de 9h às 16h. Os aprovados devem levar toda a documentação descrita no edital do Processo Seletivo.Confira a listagem dos professores aprovados para as vagas imediatas, cadastro reserva e os indeferidos no link abaixo: