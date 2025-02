A listagem do Cartão Recomeçar foi publicada no Diário Oficial do município - Reprodução

Publicado 31/01/2025 19:11

Belford Roxo - Em Belford Roxo, as famílias que faltavam receber o Cartão Recomeçar têm os seus direitos garantidos. Nesta sexta-feira (31), saiu no Diário Oficial do município a última lista de contemplados. Com esta publicação, a cobertura total está garantida, para beneficiar os atingidos pelas enchentes de 2024.

O Cartão Recomeçar é um programa estadual de auxílio financeiro destinado às famílias atingidas por emergências ou calamidades públicas. Ele é distribuído aos municípios, que o disponibilizam pelas secretarias de Assistência Social.

O benefício é destinado exclusivamente às famílias que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Ter uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou uma renda familiar total de até três salários mínimos no momento do desastre;

b) Ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);

c) Residir em uma área designada como estado de calamidade pública ou estado de emergência nível 2 ou 3, reconhecidas pela Defesa Civil.

O secretário municipal de Assistência Social e Combate à Fome, Diogo Bastos, destacou a importância da entrega dos cartões. “Agora não falta mais nada, todos estão cobertos. Esse benefício faz muita diferença para as famílias atingidas. Como diz o nome, é um passo importante de um recomeço.”, completou.

Diogo atentou para a atual época, que costuma trazer fortes chuvas. “O melhor é sempre prevenir. Tivemos nesta semana uma reunião preparatória da Defesa Civil com as secretarias aqui do município, para as chuvas do verão. O atual governo também está investindo em dragagens de rios para que tudo possa transcorrer da melhor forma possível”, finalizou.