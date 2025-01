O secretário Diogo Bastos percorreu os CRAS anunciando a retomada do atendimento do CadÚnico - PMBR /Divulgação

Publicado 30/01/2025 17:06

Belford Roxo - Em Belford Roxo, o atendimento ao CadÚnico estava paralisado desde novembro de 2024, no governo anterior. Após a mudança, a nova gestão da Secretaria de Assistência de Assistência Social e Combate à Fome realizou uma vistoria nos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e retomou este atendimento ainda em janeiro, na última quarta-feira (29).



“Estamos percorrendo os CRAS e essa retomada do atendimento está indo bem. Precisamos de vários dias de recuperação desses equipamentos para receber a população, pois o estado que encontramos era lamentável. Não havia como retomar de imediato, a partir do dia 2 de janeiro”, afirmou o secretário da pasta, Diogo Bastos.



Segundo Diogo, não havia internet em vários CRAS. A maioria das instalações estava muito precária, inclusive oferecendo risco aos usuários e servidores. “Foi necessário reabrir esse atendimento dias depois da nossa chegada. Com muito trabalho e dedicação de todos, voltamos.”, completou.

Diogo Bastos salientou que os CRA estavam sem internet, dificultando o atendimento PMBR /Divulgação



Gestores percorreram as unidades



Os servidores dedicados ao CadÚnico estiveram reunidos com a direção da Secretaria dois dias antes para a preparação da volta. E, em breve, serão realizadas capacitações, na busca da melhoria do atendimento. No dia do retorno, os gestores percorreram as unidades, e os usuários receberam instruções e boas-vindas. “O acolhimento é fundamental. Fizemos questão de estar junto da população. Havia uma justa ansiedade por esse dia. Afinal, o CadÚnico diz respeito a uma considerável parcela da população de Belford Roxo, que precisa muito de cuidados e dos benefícios. E é da missão da assistência social zelar por eles.”, finalizou Diogo.

