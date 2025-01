O secretário Márcio Valério (E) ouve atentamente as explicações dos representantes do Ministério do Trabalho e Emprego - Jeovani Campos / Divulgação

O secretário Márcio Valério (E) ouve atentamente as explicações dos representantes do Ministério do Trabalho e EmpregoJeovani Campos / Divulgação

Publicado 29/01/2025 16:02 | Atualizado 29/01/2025 16:13

Belford Roxo - O secretário de Trabalho de Belford Roxo, Márcio Valério, recebeu nesta quarta-feira (29), em seu gabinete, técnicos do Ministério do Trabalho e Emprego. O objetivo do encontro foi debater a implantação de cursos on-line pela Escola do Trabalhador 4.0, que visa capacitar e formar profissionais. Os cursos, que abordarão o uso de diversas ferramentas digitais, devem começar a partir de março.Márcio Valério destacou que a Secretaria já está com computadores preparados para a implantação do curso. A capacitação dos monitores começa em fevereiro. “Precisamos oferecer esse leque de opções e o Ministério do Trabalho está nos ajudando. O mercado de trabalho hoje exige conhecimentos. São mais de 130 cursos oferecidos pela Escola do Trabalhador 4.0 abrangendo situações em que a pessoa precisa usar a informática”, concluiu Valério. Os certificados serão emitidos com as marcas da Microsoft, Ministério do Trabalho e Empregos e Prefeitura de Belford Roxo.O analista de Políticas Sociais da Superintendência Regional de Trabalho Rio de Janeiro, Eduardo Medeiros, explicou que no site da escola do Trabalhador 4.0 os interessados encontrarão uma série de cursos, que necessitarão basicamente de conhecimentos de informática. “No site ( https://ead.escoladotrabalhador40.com.br/ ) há uma série de oportunidades gratuitas para se aperfeiçoar e capacitar. Esta parceria com a secretaria de Trabalho, renda e Economia Solidária de Belford Roxo é muito importante, pois há vários cursos, inclusive os de como se comportar em uma entrevista e como preencher um currículo, por exemplo. Há também o curso de letramento de informática, que é para quem tem pouco conhecimento de como mexer em um computador”, finalizou Eduardo Medeiros, ao lado do assessor Ricardo Leite, que, em um computador, mostrou como funciona o site e os direcionamentos para os cursos.