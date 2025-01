O fuzil AK-47 e as drogas apreendidas pelos policiais militares - Reprodução / 39º BPM

Publicado 29/01/2025 10:28 | Atualizado 29/01/2025 10:28

Belford Roxo - Um fuzil AK-47 e grande quantidade de drogas foram apreendidos pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na noite desta terça-feira (28), após uma troca de tiros com criminosos da Comunidade Gogó da Ema, em Belford Roxo.

Na ação, os agentes faziam patrulhamento na região quando se depararam com criminosos fortemente armados. Os suspeitos tentaram fugir para uma área de mata e efetuaram disparos contra os policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 39º BPM, sendo necessário o revide pelos agentes. Ao término do confronto, foi apreendido o fuzil e as drogas.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).