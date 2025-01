Na rua Castro Alves, em Andrade Araújo, a Prefeitura fez uma operação tapa-buracos - Jeovani Campos PMBR / Divulgação

Na rua Castro Alves, em Andrade Araújo, a Prefeitura fez uma operação tapa-buracosJeovani Campos PMBR / Divulgação

Publicado 28/01/2025 16:26

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realizou, no último final de semana, operação tapa-buracos, pavimentação e limpeza em diversas ruas do bairro Andrade Araújo.



A operação tapa-buraco e de pavimentação aconteceu na Rua Castro Alves, uma importante via de acesso do bairro por onde circulam diversas linhas de ônibus e com grande circulação de belforroxenses e ainda conta com duas unidades de ensino, a Escola Municipal Amélia Ricci Baroni e a Creche Municipal Professor Jorge Victor de Almeida.

Na Estrada Nunes Sampaio, os profissionais da Prefeitura realizaram a limpeza da via, calçadas e das praças Jeovani Campos PMBR / Divulgação



Calçadas e praças



Já na Estrada Nunes Sampaio, que margeia a linha férrea que delimita os municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu, os profissionais da Prefeitura realizaram a limpeza da via, calçadas e das praças que contam com quadras de esportes e aparelhos de ginástica para as pessoas da Melhor Idade. Já na Estrada Nunes Sampaio, que margeia a linha férrea que delimita os municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu, os profissionais da Prefeitura realizaram a limpeza da via, calçadas e das praças que contam com quadras de esportes e aparelhos de ginástica para as pessoas da Melhor Idade.

A operação tapa-buracos beneficiou diversas ruas do bairro Andrade Araújo Jeovani Campos PMBR / Divulgação