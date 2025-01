Foram feitas pintura e sinalização de trânsito (horizontal) no asfalto em diversas ruas - PMBR / Divulgação

Foram feitas pintura e sinalização de trânsito (horizontal) no asfalto em diversas ruasPMBR / Divulgação

Publicado 27/01/2025 17:26

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, em parceria com o Governo do Estado, realizou nas noites do último final de semana, serviços de pintura e sinalização de trânsito (horizontal) no asfalto em diversas ruas do bairro Heliópolis. A sinalização tem como objetivo garantir a segurança e a fluidez do tráfego, uma vez que a região conta com diversas unidades de ensino com grande movimentação de crianças e responsáveis no período do ano letivo.



Vias sinalizadas



Entre as vias sinalizadas, estão a Avenida General José Müller, Avenida Heliópolis e Rua Itabapoã, que conta com a Escola Municipal Ernesto Pinheiro Barcellos e as creches municipais São Judas Tadeu e Álvaro Lisboa Braga.

Em Itaipu, a sinalização horizontal foi feita em frente à escola municipal Ernesto Pinheiro Barcelos PMBR / Divulgação



A sinalização horizontal é uma sinalização viária composta de marcas, símbolos e legendas, sobre o pavimento da pista de rolamento. O principal objetivo da sinalização horizontal é organizar o fluxo dos veículos e pedestres, além de orientar e controlar os deslocamentos de condutores e pedestres.

A sinalização também foi feita em frente à Creche Municipal Álvaro Lisboa Braga PMBR / Divulgação