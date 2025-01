Georgette Bond a nova rainha da Inocentes de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 27/01/2025 10:01

Belford Roxo - Georgette Bond é a nova rainha da Inocentes de Belford Roxo. A engenheira e gerente de projetos especiais com nome consolidado internacionalmente, foi comunicada pela direção da agremiação, na manhã deste domingo (26), deixando a beldade muito emocionada. Ela desfila na agremiação há três anos como musa, sempre chamando atenção do público e da imprensa. Em 2024, ganhou o prêmio Destaque da Avenida, ao desfilar na Escola da Baixada, realizado pela equipe Feras do Carnaval, e no próximo carnaval virá abrindo o desfile na frente do abre-alas.



“Estou profundamente honrada por ser promovida a rainha da escola desta linda comunidade. Eu aceito e vou guardar esse momento para sempre. A comunidade e a escola têm sido uma família para mim. Sempre que chego de Atlanta venho correndo matar a saudade da Inocentes e frequento todos os ensaios e eventos. Sou grata pelos abraços calorosos, as boas-vindas, a dança, o choro e tudo o que fazemos juntos com a minha Inocentes! Agradeço aos nossos presidentes Reginaldo Gomes e Rodrigo Gomes,também aos diretores e harmonias por confiarem em mim essa função. Obrigada do fundo do meu coração! Vamos com tudo Inocentes”disse a nova rainha da Inocentes, Georgette Bond.



A majestade compartilha um profundo amor pelo samba e suas raízes, é diretora da Escola de samba Unidos de Atlanta. Estudiosa do samba no pé, ao longo de sua trajetória recebeu orientações de diretores renomados do Carnaval Carioca como Alex Coutinho, Luara Bom Bom, Patrick Carvalho, George Lozada, Luciene Santinha, Carlinhos Salgueiro e muitos outros. Ela é apaixonada por manter a essência do samba e representar nossa cultura com integridade e tem passagem por diversas agremiações cariocas.



“Georgette tem levado o nome da Inocentes pelo mundo em suas apresentações e nas redes sociais, o ano todo desde que começou a participar da nossa agremiação. Sempre simpática e atenciosa, demonstra amor por Belford Roxo e por nossa escola. Quando seu nome foi sugerido para o cargo de rainha todos foram unânimes com a escolha. Seja bem vinda!”, falou o presidente Administrativo, Ícaro Ribeiro.

Ela recebeu a faixa de rainha, durante a apresentação da agremiação no ensaio técnico, neste domingo (26), no Sambódromo.



Ela recebeu a faixa de rainha, durante a apresentação da agremiação no ensaio técnico, neste domingo (26), no Sambódromo.

A Caçulinha da Baixada, será a terceira agremiação da Série Ouro da Liga-RJ, a desfilar na sexta-feira de Carnaval (28/02), na Avenida Marquês de Sapucaí, com o enredo "Ewe, a cura vem da floresta", do carnavalesco Jorge Caribé, reeditado pelo carnavalesco Cristiano Bara, que fala sobre a preservação da natureza e plantas medicinais.