A mãe e a tia com o bebê agradeceram o trabalho e a ajuda dos policiais militares no deslocamento para o HospitalReprodução / 39º BPM

Publicado 26/01/2025 18:30 | Atualizado 26/01/2025 18:31

Belford Roxo – Policiais militares do Programa Bairro Presente do 39º BPM (Belford Roxo) ajudaram uma mulher grávida que estava em um carro em trabalho de parto, neste sábado (25), desobstruindo o trânsito e fazendo o acompanhamento no trajeto das vias de Belford Roxo em direção ao Hospital da Mulher, em São João de Meriti.



Apesar do ótimo trabalho dos policiais militares, a mãe acabou dando a luz ao filho ainda dentro do carro em direção ao hospital meritiense. Tanto a mãe quanto o recém-nascido passam bem.

A mãe com o filho na chegada ao Hospital da Mulher em São João de Meriti Reprodução / 39º BPM



A mãe e a tia fizeram questão de agradecer em vídeo o trabalho dos policiais militares, o comandante do 39º BPM (Belford Roxo) e ao prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil).

