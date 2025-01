O corpo de Ilines Valesca da Silva foi encontrado pelo ex-marido, suspeito do feminicídio, no banheiro do apartamento onde eles moravam - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/01/2025 16:05 | Atualizado 27/01/2025 16:32

Belford Roxo – A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte da personal trainer, Ilines Valesca da Silva, de 30 anos, ocorrida neste domingo (26), na Rua Gonçalves Gato, no Centro, em Belford Roxo. O corpo foi encontrado pelo marido, Valdemir S.A., no banheiro do apartamento onde eles moravam. A Polícia Civil investiga o caso com duas hipóteses, suicídio por parte da profissional de Educação Física que estaria vivendo um quadro de depressão ou femicídio cometido pelo marido, que foi preso na tarde desta segunda-feira (27), suspeito de ter assassinado Ilines.

Valdemir S.A. na chegada na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, em Belford Roxo Reprodução



O laudo pericial apontou asfixia mecânica como causa da morte da personal trainer. Familiares da jovem acreditam no feminicídio cometido pelo marido, devido ao histórico de agressões cometidos por Valdemir, que quase foi agredido fisicamente pelos familiares da vítma na chegada à 54ª DP (Belford Roxo), precisando serem contidos pelos policiais civis.

A personal trainer Ilines Valesca ao lado do marido Valdemir S.A., suspeito de ter assassinado a jovem Reprodução / Redes Sociais



A jovem que completaria 31 anos, no dia 17 de fevereiro, era muito ativa nas redes sociais e compartilhava sua rotina de treinamentos.