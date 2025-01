O secretário Diogo Bastos destacou que os CRAS estavam sem acesso à internet - Divulgação / PMBR

Publicado 27/01/2025 17:05

Belford Roxo - Em Belford Roxo, o atendimento ao Cadastro Único estava paralisado desde 2024, no governo passado. A nova gestão, com o secretário de Assistência Social e Combate à Fome, Diogo Bastos, vai retomar este serviço nesta quarta-feira (29). Para isso, foi realizada nesta segunda-feira (27), uma reunião de alinhamento com os servidores dos CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, onde acontecem esta atividade.



O evento foi realizado na sede da Secretaria. Após as boas-vindas, Diogo fez um panorama do que a nova gestão encontrou nos CRAS, na vistoria realizada em janeiro. “Encontramos CRAS sem acesso à internet, com modens que sumiram, muita sujeira, móveis em estado lamentável, até forro caindo. Sem a menor condição de atender à população. Entramos numa corrida pra voltar a funcionar”, revelou.



Também foi abordada uma questão fundamental para o bom atendimento: a acolhida. O secretário ressaltou: “Por maiores que sejam as nossas dificuldades, precisamos acolher bem. A população está ansiosa por seus benefícios, precisam ser bem recebida após esse período em que os CRAS não puderam realizar esse atendimento”, comentou.



Mudanças significativas



Outros pontos tocados foram as capacitações visando o atendimento ao CadÚnico, que serão realizadas em breve em busca de melhoria dos trabalhos. Também foram abordados a padronização de métodos, o alinhamento nas políticas públicas e a sintonia de comunicação entre os equipamentos e a direção da Secretaria, e também entre as equipes das unidades.

A reunião esclareceu diversas dúvidas de quem utiliza os equipamento sociais Divulgação / PMBR



Todo esse preparo envolve também um evento muito importante que se aproxima: a partir de março, o Cadastro Único (CadÚnico) passará por mudanças significativas, que prometem beneficiar os usuários. Criado para identificar e incluir famílias de baixa renda em programas sociais, o CadÚnico é um dos principais instrumentos na distribuição de benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Com as novas alterações, o sistema passará a ser mais eficiente, seguro e acessível, o que pode transformar positivamente a gestão de programas sociais no Brasil. E a secretaria de Assistência Social e Combate à Fome de Belford Roxo está se preparando para essa transformação.