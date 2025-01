O secretário Eduardo Feital (D) e o chefe de gabinete Marcelo Canella visitaram o Hospital Municipal - Divulgação / PMBR

Publicado 27/01/2025 17:14

Belford Roxo - O secretário de Saúde de Belford Roxo, Eduardo Feital, visitou no final de semana, o Hospital Municipal (Piam), Hospital Infantil (Lote XV), UPA (Bom Pastor) e UPA (Lote XV). Acompanhado pelo chefe de gabinete do prefeito, Marcelo Canella, o secretário percorreu as unidades para avaliar a situação de cada uma.



Eduardo Feital destacou que as UPAs e o Hospital Infantil estão funcionando normalmente e mantendo o atendimento. De acordo com o secretário, a situação do Hospital Municipal, que está atendendo parcialmente, é a mais preocupante. “A gestão anterior deixou a unidade praticamente sem materiais e equipamentos. Através de uma licitação já estamos providenciando a reposição para que o hospital volte a funcionar plenamente”, declarou o secretário, frisando que constantemente está visitando as unidades de saúde.

Marcelo Canella, Sidnei Canella, Eduardo Feital e Dudu Canella percorreram algumas unidades Divulgação / PMBR



Ampliação do Hospital Municipal



Sobre a ampliação do Hospital Municipal, Eduardo Feital frisou que as obras estão seguindo o cronograma. A nova estrutura terá quatro andares com um centro cirúrgico. A unidade contará com três elevadores (dois sociais e um somente para macas), sala amarela e sala vermelha. No segundo andar funcionarão três salas cirúrgicas, setor de isolamento, sala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermagem. No terceiro pavimento terá cinco enfermarias (um total de 23 leitos), sala de isolamento e posto de prescrição.

Marcelo Canella e Eduardo Feital visitaram as unidades de saúde para verem as necessidades Divulgação / PMBR



Os vereadores Sidnei Canella, Dudu Canella e Rodrigo com a Força do Povo acompanharam as visitas.

