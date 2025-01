A ocorrência policial com toda a droga apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 28/01/2025 00:25

Belford Roxo - Dois suspeitos foram presos pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na noite desta segunda-feira (27), com uma grande quantidade de drogas, na Rua Agostinho Vitório, no bairro Piam, em Belford Roxo.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).