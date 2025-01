A audiência pública na Câmara Municipal foi acompanhada por representantes de diversos setores da sociedade - Erik Araújo / Divulgação

Publicado 28/01/2025 16:00

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou nesta terça-feira (28), na Câmara de Vereadores, uma audiência pública para a apresentação dos relatórios do 1º e 2º quadrimestres de 2024, dando mais transparência aos atos e respeitando assim o que determina a lei.

O secretário Eduardo Feital (ao centro) revelou que encontrou a Saúde do município em precárias condições Ângela Portugal / CMBR Divulgação

De acordo com a lei complementar 141 / 2012, o gestor do SUS em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá diversas informações como: montante e fonte dos recursos aplicados no período e suas recomendações e determinações; oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada , e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde população em seu âmbito de atuação. Os relatórios foram apresentados no ano passado para apreciação do Conselho Municipal de Saúde, que os aprovou.